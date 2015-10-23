أخبار عاجلة

الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو السبت 24/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو السبت 24/10/2015 حظك اليوم برج الدلو السبت 24/10/2015

لبرج الدلو:


>مهنيًا: قد يساعدك القيام بأحد الأمور المشتركة مع صديق نقطة انطلاق إلى المزيد من النجاحات، وقد تصل إلى أحد المناصب المهمة بفضل حبك لمجالك المهنى.

عاطفيًا: قد يساعدك الحوار الذى أجريته مع الحبيب على استعادة الاستقرار للعلاقة القائمة بينكما، حاول البناء على هذا والتقدم خطوة بخطوة إلى الأمام لتحسين تلك العلاقة.

صحيًا: الحركة تساعدك كثيرًا على تحسين حالتك الصحية، فأكثر من المشى وخفف اعتمادك على المواصلات فهذا يساعدك على اكتساب اللياقة البدنية.

توقعات علماء الفلك:


>تحتاج اليوم إلى التخلص من القيود والشعور بالحرية، عليك أن تأخذ الوقت الخاص بك لوضع اللائحة الخاصة بالمهام التى تريد القيام بها، قد تتعرض اليوم لبعض المواقف المحرجة التى تؤثر سلبيًا على حالتك النفسية، لا تستسلم لهذا الشعور حتى لا يتمكن منك.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى