وزير الدفاع يصدق على إعلان قبول دفعة جديدة من المجندين "مرحلة أكتوبر 2013"

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 33 دقيقة

صدق الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر ٢٠١٣، وذلك اعتبارا من. ٢٥ يونيو الجارى.

أعلن ذلك اللواء السيد على الغالى مدير إدارة التجنيد والتعبئة، فى مؤتمر صحفى بمقر الإدارة وأعلن البدء فى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية من حملة المؤهلات المختلفة، وذلك فى إطار حرص واهتمام القيادة العامة بالفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية للكفاءة القتالية حيث تم وضع الأسس والمعايير لتحقيق الاستغلال الأمثل للقوى البشرية بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات الأفراد.

وقال اللواء الغالى إنه بالنسبة للمؤهلات المتوسطة فيتم قبول مواليد اشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام ١٩٩٣ وخريجى العام الدراسى ٢٠١١ / ٢٠١٢ ومواليد أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام ١٩٩٢ وما قبلها خريجى العام الدراسى ٢٠١١ / ٢٠١٢ والمتخلفين من سنوات سابقة، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال هؤلاء بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من ٢٥ يونيو الحالى، على أن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من ٩ يوليو المقبل وحتى ٣ أغسطس.

وبالنسبة للمؤهلات العليا، قال مدير إدارة التجنيد والتعبئة أنه سيتم قبول مواليد أول يناير حتى ٣٠ يونيو من جميع السنوات حتى آخر عام ١٩٩٣، وهم خريجو جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلين على مؤهلهم الدراسى المعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير ٢٠١٣ حتى آخر يوليو ٢٠١٣ وخريجى كليات الطب البشرى والاسنان والعلاج الطبيعى والطب البيطرى والتمريض الذين أنهوا سنة الامتياز خلال الفترة من أول فبراير ٢٠١٣ وتى آخر يوليو ٢٠١٣ وكذلك المتخلفين من سنوات سابقة مشيرا إلى انه سيتم استقبال الشبان بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من ١٧ يوليو ٢٠١٣ على أن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من ٤ أغسطس ٢٠١٣ حتى ٢٥ أغسطس من نفس الشهر.

وفيما يتعلق بالمؤهلات الفوق متوسطة قال اللواء الغالى إنه سيتم قبول المواليد من أول يناير حتى ٣٠ يونيو من جميع السنوات حتى عام ١٩٩٣ الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير ٢٠١٣ حتى آخر يوليو من نفس العام، وكذلك المتخلفين من سنوات سابقة، مشيرا إلى أنه سيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد اعتبارا من ١١ أغسطس ٢٠١٣، على أن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من ٢٦ أغسطس ٢٠١٣ وحتى ٢٩ من نفس الشهر.

وبالنسبة لغير ذوى المؤهلات، قال مدير إدارة التجنيد والتعبئة إنه سيتم قبول مواليد أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام ١٩٩٣، والمتخلفين من سنوات سابقة، وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من ١٣ أغسطس ٢٠١٣، على أن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد التابعة لهم فى الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٣ حتى ١١ سبتمبر نفس العام.

وأوضح مدير إدارة التجنيد والتعبئة أن المستندات المطلوبة هى بطاقة الرقم القومى وبطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (٦ جند) وأصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، وصحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب واصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات.

وقال إنه على كل شاب له موقف مخالف عن ذلك كله عليه التوجه إلى مكتب التجنيد والتعبئة التابع له فورا للاستفسار عن صحة موقفه التجنيدى.