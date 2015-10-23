حظك اليوم برج السرطان السبت 24/10/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:

توقعات علماء الفلك:

>مهنيًا: أداؤك المتميز للمهام يجعلك تسمع الكثير من الكلام الجيد فى حقك، فحاول ألا تنشغل عن التميز فى إنجاز الأعمال الخاصة بك، ولا تتكاسل حتى لا تتراكم عليك.>عاطفيًا: لا تكن متكبرًا على الشخص الذى اختارك من بين الجميع، وحاول أن تكون متسامحًا معه مثلما يسامحك على الأخطاء التى تقوم بها فى حقه، حتى تتمكن من السيطرة على استقرار العلاقة.>صحيًا: قد تشعر اليوم ببعض الاضطرابات المعوية التى تجعلك فى أشد الحاجة إلى زيارة الطبيب حتى تحصل على العلاج المناسب، احرص على تناول الأطعمة الصحية حتى لا يتكرر ذلك الأمر مجددًا.>شيء ما يشد انتباهك اليوم ولكن عليك التفكير جيدًا قبل وقوعك تحت تأثيره، ولابد من إنجاز مهامك بسرعة إذا كنت تخطط لقضاء الوقت الممتع مع الأصدقاء، حاول أن تزيد من طموحك ولا تدع الآخرين يشعرونك بالإحباط أو يقللون من عزيمتك حتى تصل إلى مرادك.

هناك أخبار سعيدة فى طريقها إليك، فربما تعاصر أحد الأحداث العائلية يضيف البهجة على وجهك اليوم.

>