أخبار عاجلة

الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس السبت 24/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس السبت 24/10/2015 حظك اليوم برج القوس السبت 24/10/2015

لبرج القوس:


>مهنيًا: تجد اليوم بعض الأمور الجديدة فى مجال العمل والتى تحتاج إلى بذل الجهد المضاعف، حاول أن تثبت جدارتك فى إنجاز تلك المهام لكسب الثقة من الرؤساء والزملاء.

عاطفيًا: هناك بعض الأمور التى يجب أن تجد لها حلولاً سريعة حتى لا تؤثر سلبيًا على علاقتك بالحبيب، حاول أن تتحل بالحكمة فى التعامل مع الشريك حتى تتمكن من تجاوز حالة التوتر التى تصيب العلاقة.

صحيًا: لا تكثر من تناول المنبهات حتى لا تؤثر على صحتك بشكل سلبى، وتصيبك بحالة من الإرهاق الذى يساعد الكسل على التمكن منك.

توقعات علماء الفلك:


>الجاذبية التى تتمتع بها لن تساعدك اليوم فى إنجاز المهام الموكلة إليك، وتشير إلى أنه يجب عليك انتظار الفرص ومحاولة استغلالها فور ملاحظتها، قد تمر ببعض الأوضاع الصعبة التى يمكنها التأثير على يومك بصورة كبيرة، فحاول أن تجد الحلول السريعة التى تساعدك على تجاوز تلك العقبات قبل أن تسيطر على يومك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى