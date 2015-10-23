حظك اليوم برج الميزان السبت 24/10/2015

حظك اليوم لبرج الميزان:

>مهنيًا: تواجه الكثير من الأوضاع غير الجيدة فى مجال العمل وهذا الأمر يؤثر على أدائك المهنى وعلى زملاء العمل، حاول إصلاح الأمور سريعًا حتى لا تزداد الأمور سوءًا.

عاطفيًا: لا تتعامل مع الحبيب بالجانب القوى من شخصيتك حتى لا يشعر بالملل، واحرص على إظهار حبك له من خلال المعاملة اللطيفة والكلام المعسول حتى تصبح حياتكما أفضل.

صحيًا: حالتك الصحية فى مزيد من التحسن، وتشعر بتلاشى الأمور التى كانت تشعرك بالانزعاج، ولكن لا تترك العصبية تسيطر عليك

توقعات علماء الفلك:

>هناك أمور كثيرة تقوم بها فى نفس الوقت وهذا الأمر يحمل جسمك فوق طاقته وقد يسبب لك التعب الشديد، ومن ناحية أخرى هناك أحد الاشخاص يجذب انتباهك اليوم بشدة فحاول أن تجد بعض الوقت لتقضيه مع هذا الشخص.

إذا شعرت أن هذا الشخص يحاول أن يغشك أو يخدعك فعليك إيقافه عند حده فى الحال، ولا تقلق بشأن العقبات التى تعترض طريقك فى الصباح، فعند حلول المساء سوف تتمكن من تجاوزها.

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