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حظك اليوم برج العذراء السبت 24/10/2015

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حظك اليوم برج العذراء السبت 24/10/2015 حظك اليوم برج العذراء السبت 24/10/2015

لبرج العذراء:


>مهنيًا: لديك اليوم الكثير من القرارات المهمة التى يجب أن تتخذها من أجل سير العمل بصورة طبيعية، حاول ألا تذهب بك الحيرة إلى الوقوع فى القرار الخاطئ.

عاطفيًا: ترى أن الشخص الذى ترتبط به يحبك بشدة ويشعر بالانزعاج إذا رآك فى مأزق، حاول أن تطمئنه حتى لا يشعر منك بعدم الاهتمام.

صحيًا: حاول أن تخفف من حدة التوتر الذى تشعر به اليوم، اهتم بصحتك حتى لا تتضاعف حالتك وأنت فى غنى عن النتيجة التى ستأتى نتيجة التوتر.

توقعات علماء الفلك:


>ستجد اليوم صعوبة فى التركيز على أمر واحد ما يجعلك تشعر بالعصبية، فعليك أن تعيد التفكير فى الخطط التى وضعها من أجل القيام بهذا الأمر حتى تصل إلى خطة مناسبة تساعدك بسهولة على تخطى المشكلة واستكمال التقدم.

قد تتعرض لبعض الأحداث التى كنت تخشى مواجهتها فى السابق، ولكنك ستتمكن من تجاوزها والتغلب عليها.

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مصر 365

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