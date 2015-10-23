حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم السبت 24/10/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

>مهنيًا: لديك نظرة واسعة عما يجب فعله فى مجال العمل، ولكنك قد تتعرض لبعض المشكلات فلا تقلق ستجد من يساعدك على حلها وتخطى تلك العقبات.

عاطفيًا: قد تجبرك الظروف المهنية على عدم الاهتمام بحياتك العاطفية، ولكنها سوف تتحسن خاصة عندما تجد الشخص المناسب الذى الذى سيشاركك حياتك.

صحيًا: تبدأ حالتك الصحية فى التحسن ولكن كن دائم الحرص على اتباع الرجيم السليم الذى يساعدك على الحفاظ على وزنك ورشاقة جسمك.

توقعات علماء الفلك:

>من الأفضل أن تركز على الأمور الأكثر أهمية فى حياتك، ولا تربط حالتك النفسية بالآخرين فليس معنى أن من حولك يشعرون بالضيق أن تكون مثلهم، واحرص على التخلص من الأمور التى تسبب لك الحالة المزاجية السيئة ولا تجعل الأحداث تؤثر عليك.

ستتمكن اليوم من تحقيق بعض الأرباح التى تنتج عن أدائك المتميز فى العمل، ولكنها تحذرك من مبالغة الثقة بالآخرين، فمن المفروض أن تكون حذرًا بعض الشىء.

حظك اليوم لبرج الثور:

>مهنيًا: قد تشعر بعدم استقرار العلاقة بينك وبين مديرك فى مجال العمل بسبب بعض الأخطاء التى قمت بها أثناء أدائك للمهام، حاول الاعتراف بالخطأ والعمل على إصلاحه حتى لا يسبب لك المشكلات المستقبلية.

عاطفيًا: عليك اليوم أن تظهر مشاعرك وإحساسك نحو الشريك، فأنت بحاجة إلى اتخاذ بعض القرارات التى تجعل حياتك العاطفية أفضل.

صحيًا: قد تشعر ببعض الانزعاج بسبب الألم الذى يقع فى منطقة الرقبة والظهر نتيجة الجلوس لفترات طويلة فى وضع واحد، حاول الحصول على الراحة حتى تتخلص من تلك الآلام.

توقعات علماء الفلك:

>تعانى اليوم من تشابك الأمور المهنية مع الأمور الشخصية، فقد يحتاج أحد افراد الأسرة أو الأصدقاء إلى مساعدتك، وتشير إلى أن الظروف السيئة التى تمر بها ليست السبب فى فشلك، فهناك الكثير غيرك يمرون بالأحوال الأسوأ ولكن باجتهادهم يتمكنون من الوصول إلى أهدافهم.

عليك بذل المزيد من الجهد حتى تتمكن من تحقيق الإنجازات والوصول إلى مرادك مع عدم التأثر بالأحوال والظروف المحيطة.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>مهنيًا: قد تلاحظ اليوم أن الخطط التى قدمتها فى مجال العمل بدأت تنفذ على أرض الواقع وهذا الأمر يشعرك بالسعادة وبذل المزيد من الجهد حتى تنتهى من تنفيذ تلك الخطط الجيدة.>عاطفيًا: من الطبيعى أنك تعرف حتمًا أهمية الحبيب بالنسبة لك، حاول ألا تخسره وحافظ عليه فهو يحبك جدًا وأنت لا تعرف مدى أهميتك بالنسبة له.

صحيًا: احرص على ممارسة الأنشطة والتمارين الرياضية التى تساعدك على التخلص من الدهون والحفاظ على الجسم الرشيق، وتحسين لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك:

>تسعى اليوم إلى ترك الانطباع الجيد عنك لدى أحد الأشخاص الذين تهتم بهم، هذا الشخص يثير فضولك وتبدأ فى سرد الحكايات عن انجازاتك وبطولاتك فى مجالات الحياة المختلفة، يجب عليك أن تتحلى بالثقة فهى التى تساعدك على تجاوز العقبات التى ستواجهها خلال السير نحو التقدم.

لابد من القيام بالبحث الملخص قبل البدء فى أى أمر من الأمور، حتى تتمكن من معرفة بشائر ما تقوم به وتقرر هل تبدأ فيه أم لا بدلا من البدء العشوائى.

حظك اليوم لبرج السرطان:

>مهنيًا: أداؤك المتميز للمهام يجعلك تسمع الكثير من الكلام الجيد فى حقك، فحاول ألا تنشغل عن التميز فى إنجاز الأعمال الخاصة بك، ولا تتكاسل حتى لا تتراكم عليك.

عاطفيًا: لا تكن متكبرًا على الشخص الذى اختارك من بين الجميع، وحاول أن تكون متسامحًا معه مثلما يسامحك على الأخطاء التى تقوم بها فى حقه، حتى تتمكن من السيطرة على استقرار العلاقة.

>صحيًا: قد تشعر اليوم ببعض الاضطرابات المعوية التى تجعلك فى أشد الحاجة إلى زيارة الطبيب حتى تحصل على العلاج المناسب، احرص على تناول الأطعمة الصحية حتى لا يتكرر ذلك الأمر مجددًا.

>توقعات علماء الفلك:

شيء ما يشد انتباهك اليوم ولكن عليك التفكير جيدًا قبل وقوعك تحت تأثيره، ولابد من إنجاز مهامك بسرعة إذا كنت تخطط لقضاء الوقت الممتع مع الأصدقاء، حاول أن تزيد من طموحك ولا تدع الآخرين يشعرونك بالإحباط أو يقللون من عزيمتك حتى تصل إلى مرادك.

هناك أخبار سعيدة فى طريقها إليك، فربما تعاصر أحد الأحداث العائلية يضيف البهجة على وجهك اليوم.

حظك اليوم لبرج الأسد:

>مهنيًا: سوف يساعدك الحظ لتتمكن من تجاوز العقبات والمشكلات التى كنت تعانى منها فى مجال العمل، فالعمل على تحقيق الحلم أمر غير قابل للنقاش.

عاطفيًا: حاول ألا تكون بخيلاً فى علاقتك العاطفية مع الحبيب، فتقصيرك فى تلبية طلباته من أسرع الطرق التى تؤدى إلى انهيار العلاقة بينكما.

صحيًا: ربما تعانى اليوم من بعض المشكلات الصحية التى تحتاج منك إلى الرعاية الكاملة، فانتبه إلى حالتك الصحية ولا تدع المرض يتمكن منك.

توقعات علماء الفلك:

>عليك محاولة التفكير الجيد فى حياتك الاجتماعية والأسرية فقد تضطر إلى التنازل عن بعض الأمور الخاصة بك من أجل إسعادهم، وربما تواجه الأمور التى تتطلب الحكمة والصبر حتى تتمكن من الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.

التضحية من أجل الأسرة لن تقلل من قيمتك ولن تؤثر على علاقاتك الأخرى، بل أنك ستعلو فى أنظارهم وسيفعلون المستحيل من أجل إسعادك ومساعدتك على الوصول إلى ما تريد.

حظك اليوم لبرج العذراء:

>مهنيًا: لديك اليوم الكثير من القرارات المهمة التى يجب أن تتخذها من أجل سير العمل بصورة طبيعية، حاول ألا تذهب بك الحيرة إلى الوقوع فى القرار الخاطئ.

عاطفيًا: ترى أن الشخص الذى ترتبط به يحبك بشدة ويشعر بالانزعاج إذا رآك فى مأزق، حاول أن تطمئنه حتى لا يشعر منك بعدم الاهتمام.

صحيًا: حاول أن تخفف من حدة التوتر الذى تشعر به اليوم، اهتم بصحتك حتى لا تتضاعف حالتك وأنت فى غنى عن النتيجة التى ستأتى نتيجة التوتر.

توقعات علماء الفلك:

>ستجد اليوم صعوبة فى التركيز على أمر واحد ما يجعلك تشعر بالعصبية، فعليك أن تعيد التفكير فى الخطط التى وضعها من أجل القيام بهذا الأمر حتى تصل إلى خطة مناسبة تساعدك بسهولة على تخطى المشكلة واستكمال التقدم.

قد تتعرض لبعض الأحداث التى كنت تخشى مواجهتها فى السابق، ولكنك ستتمكن من تجاوزها والتغلب عليها.

حظك اليوم لبرج الميزان:

>مهنيًا: تواجه الكثير من الأوضاع غير الجيدة فى مجال العمل وهذا الأمر يؤثر على أدائك المهنى وعلى زملاء العمل، حاول إصلاح الأمور سريعًا حتى لا تزداد الأمور سوءًا.

عاطفيًا: لا تتعامل مع الحبيب بالجانب القوى من شخصيتك حتى لا يشعر بالملل، واحرص على إظهار حبك له من خلال المعاملة اللطيفة والكلام المعسول حتى تصبح حياتكما أفضل.

صحيًا: حالتك الصحية فى مزيد من التحسن، وتشعر بتلاشى الأمور التى كانت تشعرك بالانزعاج، ولكن لا تترك العصبية تسيطر عليك.

توقعات علماء الفلك:

>هناك أمور كثيرة تقوم بها فى نفس الوقت وهذا الأمر يحمل جسمك فوق طاقته وقد يسبب لك التعب الشديد، ومن ناحية أخرى هناك أحد الاشخاص يجذب انتباهك اليوم بشدة فحاول أن تجد بعض الوقت لتقضيه مع هذا الشخص.

إذا شعرت أن هذا الشخص يحاول أن يغشك أو يخدعك فعليك إيقافه عند حده فى الحال، ولا تقلق بشأن العقبات التى تعترض طريقك فى الصباح، فعند حلول المساء سوف تتمكن من تجاوزها.

حظك اليوم لبرج العقرب:

>مهنيًا: تشعر أن تسيطر على كل الأوضاع فى مجال العمل، هذا الأمر يساعدك على تحقيق العديد من المكاسب التى تحتاج إليها فى هذه الفترة.

عاطفيًا: حاول أن تقترب أكثر من الشريك فربما يساعدك التقرب إليه من تحسين الأوضاع فى الحالة العاطفية، حاول أن تخرج معه فى نزهة رومانسية تساعدكما على ذلك.

صحيًا: تشعر اليوم بتحسن وضعك الصحى، فاحرص على الحصول على الراحة للحفاظ على استقرار الحالة الصحية واستعادة النشاط والحيوية اللازمين لذلك.

توقعات علماء الفلك:

>عليك اليوم إيجاد الاتزان اللازم ما بين الحياة المهنية والعاطفية حتى لا تؤثر أي منهما على الأخرى، على الرغم من أن مشكلات العمل تشغلك كثيرًا عن القيام بالواجبات اللازمة فى الحياة الشخصية، إلا أنك تعلم أن العمل هو الهدف الرئيسى وتحاول إقناع الحبيب بالصبر لحين تحسن الأحوال.

قد تواجه العديد من المشكلات مع بعض أفراد الأسرة وهذا الأمر يهدد حالة الاستقرار التى تسعى إليها فى حياتك العائلية، حاول السيطرة على الأمور حتى تتمكن من تلافى النتائج السلبية لتلك المشكلات.

حظك اليوم لبرج القوس:

>مهنيًا: تجد اليوم بعض الأمور الجديدة فى مجال العمل والتى تحتاج إلى بذل الجهد المضاعف، حاول أن تثبت جدارتك فى إنجاز تلك المهام لكسب الثقة من الرؤساء والزملاء.

عاطفيًا: هناك بعض الأمور التى يجب أن تجد لها حلولاً سريعة حتى لا تؤثر سلبيًا على علاقتك بالحبيب، حاول أن تتحل بالحكمة فى التعامل مع الشريك حتى تتمكن من تجاوز حالة التوتر التى تصيب العلاقة.

>صحيًا: لا تكثر من تناول المنبهات حتى لا تؤثر على صحتك بشكل سلبى، وتصيبك بحالة من الإرهاق الذى يساعد الكسل على التمكن منك.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الجدى:

>الجاذبية التى تتمتع بها لن تساعدك اليوم فى إنجاز المهام الموكلة إليك، وتشير إلى أنه يجب عليك انتظار الفرص ومحاولة استغلالها فور ملاحظتها، قد تمر ببعض الأوضاع الصعبة التى يمكنها التأثير على يومك بصورة كبيرة، فحاول أن تجد الحلول السريعة التى تساعدك على تجاوز تلك العقبات قبل أن تسيطر على يومك.>مهنيًا: حاول أن تكون اليوم أكثر جدية فى مجال العمل ولا تدع أى شىء يشغلك عن القيام بالمهام الرسمية التى كلفت بها من قبل المديرين.

عاطفيًا: الحياة ليست عبارة عن العمل فقط، ولكن يجب عليك استقطاع بعض الوقت منها للاهتمام بالشئون العاطفية الخاصة بحياتك مع الشريك، فعليك الكثير من الواجبات تجاهه لا يجب أن تتجاهلها.

>صحيًا: تشعر اليوم بحالة من الخمول والكسل، حاول أن تمارس بعض الأنشطة والتمارين الرياضية التى تمكنك من التخلص من تلك الحالة وتساعدك على استعادة النشاط.

توقعات علماء الفلك:

>ضع التقدم نحو الأمام على قائمة أولوياتك اليوم، تصميمك على القيام بكل الأعمال بمفردك أمر غير جيد، فقد يتسبب لك فى التأخر عن سباق التنافس الذى تخوضه مع الزملاء، حاول أن تقبل مساعدات الآخرين حتى تتمكن من تجاوز الأمور البسيطة التى تقف فى طريق تقدمك.

اليوم هو الوقت المناسب للتخلص من العادات السيئة التى تقوم بها فأنت فى حاجة إلى بعض التطورات التى تقودك إلى حياة أفضل.

حظك اليوم لبرج الدلو:

>مهنيًا: قد يساعدك القيام بأحد الأمور المشتركة مع صديق نقطة انطلاق إلى المزيد من النجاحات، وقد تصل إلى أحد المناصب المهمة بفضل حبك لمجالك المهنى.

عاطفيًا: قد يساعدك الحوار الذى أجريته مع الحبيب على استعادة الاستقرار للعلاقة القائمة بينكما، حاول البناء على هذا والتقدم خطوة بخطوة إلى الأمام لتحسين تلك العلاقة.

صحيًا: الحركة تساعدك كثيرًا على تحسين حالتك الصحية، فأكثر من المشى وخفف اعتمادك على المواصلات فهذا يساعدك على اكتساب اللياقة البدنية.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الحوت:

>تحتاج اليوم إلى التخلص من القيود والشعور بالحرية، عليك أن تأخذ الوقت الخاص بك لوضع اللائحة الخاصة بالمهام التى تريد القيام بها، قد تتعرض اليوم لبعض المواقف المحرجة التى تؤثر سلبيًا على حالتك النفسية، لا تستسلم لهذا الشعور حتى لا يتمكن منك.>مهنيًا: عليك الوثوق فى قدراتك وإنجازاتك حتى تتمكن من الوصول إلى مزيد من الأهداف، ولا تلتفت إلى من يحاول إحباطك أو التقليل من عزيمتك.

عاطفيًا: حاول أن تؤجل أي قرارات تنوى اتخاذها اليوم بشأن العلاقة بينك وبين الشريك، واحرص على محاولة إصلاح الأمور بينك وبينه حتى لا تنتهى تلك العلاقة.

صحيًا: حاول أن تتجنب تناول الأطعمة الجاهزة والسريعة التى تسبب لك الأمراض وتجلب لك الكثير من المشكلات الصحية، احرص على ممارسة الرياضة وسوف تشعر بالفرق.

توقعات علماء الفلك:

>لديك اليوم القدرة على تحقيق عدة أمور على مدار اليوم، ولكن المشكلة تكمن فى عدم الجاهزية النفسية لذلك، حاول التخلص من الحدود ولكن مع الحرص على الالتزام بالقوانين التى تسير وفقًا لها، وعليك ألا تسمح للآخرين باعتراض طريقك نحو التقدم واسع إلى الهدف الذى تريد الوصول إليه بكل قوة.