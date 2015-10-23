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بالفيديو.. الرئاسة: نتواصل مع الوكالات العالمية لتصحيح المعلومات المغلوطة عن مصر

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بالفيديو.. الرئاسة: نتواصل مع الوكالات العالمية لتصحيح المعلومات المغلوطة عن مصر بالفيديو.. الرئاسة: نتواصل مع الوكالات العالمية لتصحيح المعلومات المغلوطة عن مصر
قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بممثلى الوكالات والمؤسسات الإعلامية خطوة هامة جدًا، موضحًا أن تلك الوكالات الإعلامية من أشهر الوكالات على مستوى العالم، وهى مختصة بإعداد التقارير الاقتصادية عن الدول على نفقتها الخاصة، ويتم إرسالها إلى مختلف دول العالم المختلفة لإخبارهم بفرص الاستثمار المتاحة وتوعيتهم بها فى عدد من الدول.

وأضاف السفير علاء يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "القاهرة 360"، المذاع على شاشة قناة "القاهرة والناس"، مساء اليوم الخميس، أن الملاحظ فى الموضوع أنه يوجد اهتمام متزايد من تلك المؤسسات والوكالات بالأوضاع والتطورات الاقتصادية فى ، وهذا السبب وراء اهتمامهم بالقدوم إلى مصر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يجرى لقاءات صحفية مع كبار المراسلين ورؤساء هذه الوكالات، بجانب عقد لقاءات مع مراسلين على عدة مستويات، سواء من جانب الرئاسة أو وزارة الخارجية أو الهيئة العامة للاستعلامات، للعمل على إمدادهم بالمعلومات الصحيحة وتصحيح بعض المعلومات المغلوطة التى يتم تداولها.

وأكد السفير علاء يوسف، أنه يتواصل فى هذا الشأن طوال الوقت، مشيدًا بدور الهيئة العامة للاستعلامات التى تقوم بدور كبير فى التواصل مع مؤسسات الإعلام العالمية، بجانب اللقاءات الدورية التى تقوم بها الهيئة لتعريف الجانب الخارجى بالفرص الحقيقة للاستثمار فى مصر والتواصل الدائم معهم، مضيفاً "مستمرون حتى يتم اتضاح الصورة بشكل كامل لديهم".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة، أنه سيكون هناك لقاءات مع الصحف ووكالات الإعلام البريطانية على خلفية زيارة الرئيس السيسى لبريطانيا.

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مصر 365

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