مصطفى بكرى لـ"النور":عليكم بالتوبة وتشكيل حزب آخر حال فشلكم فى الانتخابات

وجه الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، نصيحة لحزب النور السلفى حال فشله فى دخول البرلمان وعدم وجود أرضية شعبية له بـ"أن يفكك نفسه ويشكل حزبا آخر ولكن بعد توبته من خلط الدين بالسياسة".

وقال "بكرى" خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، إن هناك فرقا بين 25 يناير و30 يونيو، فالأخيرة ثورة على حُكم أراد أن يحل الجماعة مكان الدولة، وأحدث انقساما وفرطا فى ثوابت الوطن وترابها لقوة أخرى، وكان لديه مخططاته وتوجهاته بشكل واضح، أما فى حكم مبارك فإنه لم يتم تجريده من وطنيته وحفاظه على الدولة فى ظل ظروف بالغة التعقيد، مضيفا: "لكننا ثورنا عليه بسبب الفساد والاستبداد الذى استشرى فى أواخر حكمه، خاصة التحكم الكبير من القوة الجديدة فى المجتمع المتمثلة فى رجال أعمال تمسكوا بزمام السلطة بشكل أو بآخر وأصبحت لهم قوتهم فى البرلمان، وتزوير الانتخابات فى 2010 بشكل فاضح، لاسيما أن أحمد عز فى هذا الوقت كان أقوى من رئيس الوزراء".

وأوضح مصطفى بكرى، أن "موقفنا فى ثورة يناير كان إسقاط النظام وليس الدولة، لكن الآخرين سعوا إلى إسقاطها بدءا من 28 يناير"، مشيراً إلى أن موافقة "مبارك" على التنحى بعد ثورة يناير يأتى من منطلق حرصه على الدولة، مضيفاً :"الحقيقة التى يجب أن تقال أن هذا الرجل أنقذ البلد من الفوضى والدمار فى اللحظات الأخيرة".

وأكد أن البرلمان المقبل يمتلك صلاحيات كبرى فى مجتمع ما زال حتى الآن عرضة للتآمر وما زالت الدولة رخوة ولم تعد بقوتها ومؤسساتها بالشكل الذى كان موجود فى الفترات السابقة، مشيرا إلى أن الدستور الحالى يجرد رئيس الجمهورية من صلاحيات كثيرة جدا ويحصر صلاحياته فى تعيين وزراء الدفاع والخارجية والعدل وغير ذلك، مشددا على أن الدستور الحالى لا يتلاءم مع الظروف التى تمر بها الدولة.

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