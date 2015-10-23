شاهد عيان: الشرطة غادرت "عرب شركس" بعد تشميع مخزن للمواد الكيماوية

قال شاهد عيان من سكان عرب شركس، إن قوات الشرطة غادرت المكان، منذ قليل، بعد المداهمة وأغلقت طريق القناطر لأكثر من ساعتين وتم تشميع المصنع، ووضع حراسة مشددة على المخزن ومدرعة وسيارة شرطة.

وأكد شاهد العيان، أن مكان المصنع والمخزن المضبوط يقع بمنطقة مصانع ومخازن على الترعة الباسوسية القديمة، وهى ليست منطقة سكنية وتقع بالقرب من المخازن التى تم ضبطها منذ فترة وبها مواد متفجرة.

من جانبه أكد مصدر أمنى، أن مالك المصنع المشتبه فى وجود مواد كيماوية تستخدم فى صناعة المتفجرات من محافظة المنوفية وتم القبض عليه وتجرى معه تحقيقات بشأن انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح المصدر أن الشرطة توجهت إلى مصنع لإنتاج الإسفنج بعد ورود معلومات عن حيازة مالكه لمواد تستخدم فى صناعة المتفجرات وبناء عليه داهمت القوات المصنع وأخذت عينات من تلك المواد لتحليلها لبيان إذا كانت تستخدم فى المتفجرات من عدمه.

- أجهزة الأمن تواصل تجفيف منابع تصنيع المواد المتفجرة بـ"عرب شركس"

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