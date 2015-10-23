خفض أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية 10% من أجل محدودى الدخل

عقد اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين ، لقاء مع موردى السلع الغذائية لكبرى المحلات والمولات، واتفق معهم على تخفيض أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية "الزيت، السكر، اللحوم، المكرونة، الأرز، الشاى"، 10%.

وشدد مساعد الوزير، على أصحاب المحلات الكبرى ضرورة بيع السلع التى سيتم ضخها خلال الفترة المقبلة بنفس السعر دون تحقيق أرباح حتى تصل لمحدوى الدخل.

وأكد كبار المودرين، أن مساعد الوزير حثهم على استنهاض الهمم وزيادة الوازع الوطنى خلال هذه المرحلة التى تمر بها البلاد.

وطالب مساعد الوزير موردى السلع الغذائية ضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية على مستوى الجمهورية بأسعار منخفضة للتصدى للسوق الموازى والقضاء على غلاء الأسعار.