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بالفيديو. عودة الفريق محمود حجازى من الأردن بعد زيارة ناجحة

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بالفيديو. عودة الفريق محمود حجازى من الأردن بعد زيارة ناجحة بالفيديو. عودة الفريق محمود حجازى من الأردن بعد زيارة ناجحة
عاد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، من المملكة الأردنية الهاشمية بعد زيارة استغرقت عدة أيام، أجرى فيها العديد من المباحثات الهامة مع نظيرة الأردنى، كما ناقش عدد من الملفات المتعلقة بزيادة التعاون العسكرى والامنى وتبادل التدريب المشترك.
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الفريق / محمود حجازى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة إلى المملكة الأردنية الهاشمية ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Posted by ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ on Thursday, October 22, 2015

ونشر العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، على صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لرئيس الأركان بعد عودته إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة إلى المملكة الأردنية الهاشمية .

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مصر 365

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