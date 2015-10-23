بالفيديو. عودة الفريق محمود حجازى من الأردن بعد زيارة ناجحة

عاد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، من المملكة الأردنية الهاشمية بعد زيارة استغرقت عدة أيام، أجرى فيها العديد من المباحثات الهامة مع نظيرة الأردنى، كما ناقش عدد من الملفات المتعلقة بزيادة التعاون العسكرى والامنى وتبادل التدريب المشترك.