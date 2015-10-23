وزارة الصحة تلغى مناقصة الألبان.. وتطرح واحدة جديدة لكل الشركات

قرر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة و السكان، إلغاء مناقصة الألبان المعلن عنها بتاريخ 3،4 يوليو الماضى؛ وذلك لتحقيق الصالح العام وفقا لما نص عليه قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.

وأعلنت وزارة الصحة، فى بيان لها اليوم، أنه تم طرح مناقصة عامة جديدة بين جميع الشركات دون إسنادها لأى جهة، وأنه سيعلن تباعاً عن المواصفات المطلوب توافرها فى الألبان التى سيتم توريدها ومواعيد التوريد المحددة للتقدم فى المناقصة، أو الممارسة الجديدة لتوريد الألبان.

جدير بالذكر أن المخزون الاستراتيجي للألبان حالياً يكفى من خمسة إلى ستة أشهر بكافة الأنواع سواء للأطفال تحت سن ستة أشهر "المدعومة كلياً أو جزئياً"، أو فوق سن ستة أشهر وحتى سنة "المدعومة جزئياً"، ذلك بالإضافة إلى توافر الألبان الخاصة بالتمثيل الغذائى وذلك بإجمالى "66 ألف عبوة"، بتكلفة 23 مليون جنيه"، تصرف مجاناً لجميع المرضى بمراكز الوراثة بجامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية.