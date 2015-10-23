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النيابة تطلب التحريات حول سطو مجهولين على سيارة رجل أعمال بأكتوبر

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النيابة تطلب التحريات حول سطو مجهولين على سيارة رجل أعمال بأكتوبر النيابة تطلب التحريات حول سطو مجهولين على سيارة رجل أعمال بأكتوبر
طلبت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول تعرض رجل أعمال بالحى الرابع بمدينة 6 أكتوبر لعملية سطو، وسرقة سيارته وشيكات تقدر بملايين الجنيهات، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، و تحديد هوية الجناة لسرعة ضبطهم واحضارهم.

بداية الواقعة، كانت حينما شرع رجل الأعمال بالتوجه إلى منطقة البنوك بأكتوبر لصرف شيكات مالية، تمهيدًا لصرف رواتب الموظفين بإحدى الشركات، وأثناء ذلك ركن سيارته بجوار إحدى الكافيهات، ودخل المقهى ليحتسى مشروبا، وحينما عاد ليستقل السيارة لم يجدها وفوجئ بوجود زجاج مكسور بالموقع الذى ترك به سيارته، فتوجه على الفور لقسم الشرطة وحرر محضر بالواقعة.

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