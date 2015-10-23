رئيس قناة crt: علمت بالحكم الصادر ضدى من مواقع إلكترونية وسأطعن عليه

قال الإعلامى أحمد سعيد رئيس قناة crt، إنه فوجئ بالحكم الصادر من محكمة جنح الساحل، بحبسه 3 سنوات، على المواقع الإخبارية الإلكترونية، مؤكداً أنه لم يتم إعلانه بالقضية المقامة ضده، وأنه سيقوم بإرسال أشرف إمام محاميه، السبت المقبل، للمحكمة للتعرف على القضية والحكم الصادر بها، والاستئناف عليه.

وأكد أحمد سعيد أن هناك خصومة بينه وبين ياسر قنطوش المحامى، حيث إنه محامى رجل أعمال كويتى يدعى الشيخ نورى محمد، حيث قام بشراء مصنع مياه غازية بمنطقة قنا، منذ 3 أشهر بمبلغ 4 ملايين جنيه، وتم سدادهم، إلا أن رجل الأعمال رفض تسليم المصنع بعد الحصول على مستحقاته بحجة أن الشريك الآخر لم يقم بسداد المبلغ المطلوب منه.

واضاف أنه قام بتحرير محضر بقسم شرطة شبرا الخيمة ثانى، بسرقة دفتر الشيكات الخاص به، منذ نحوالى 3 أشهر تقريباً.