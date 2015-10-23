ضبط صاحب شركة يدير عمليات تحويل أموال بين مصر وليبيا

ألقت مباحث قسم شرطة براني، بالتعاون مع فرع البحث الجنائي بالسلوم، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير، بحوزته مبالغ مالية من النقد الليبي والمصري، بعد ورود معلومات حول إدارته عمليات تحويل الأموال بين مصر وليبيا، عن طريق المقاصة خارج الإطار الشرعي.

وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة مفادها قيام المدعو وازن س ق م مواليد 1979 صاحب مكتب للإستيراد والتصدير مقيم العزبة الشرقيه برانى والسابق اتهامه فى عدد 2 قضية أموال عامة ... بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى مخالفاً بذلك القانون رقم 88/2003 حيث يستغل المذكور الشركة الخاصة به من خلال إتفاقيات غير معلنة مع بعض الأشخاص خارج البلاد أو شركات بإجراء تحويل الأموال فيما بينهم بنظام المقاصة مما يضر بالإقتصاد المصرفى المصرى فضلاً عن أنها قد تكون غير منظورة لغسل أموال .

تم تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة وضبطه وبحوزته مبلغ 12463 دينار ليبى و مبلغ 235 ألف جنيه مصري كما ضبط بحوزته دفتر شيكات بريدي به كعوب وشيكات لأشخاص يستخدم فى تحويل الأموال

>بمواجهته بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمبالغ المضبوطة بقصد تجميعها وتحويلها خارج البلاد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.