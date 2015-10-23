أخبار عاجلة

الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط صاحب شركة يدير عمليات تحويل أموال بين مصر وليبيا

Google+ Print
ضبط صاحب شركة يدير عمليات تحويل أموال بين مصر وليبيا ضبط صاحب شركة يدير عمليات تحويل أموال بين مصر وليبيا
ألقت مباحث قسم شرطة براني، بالتعاون مع فرع البحث الجنائي بالسلوم، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير، بحوزته مبالغ مالية من النقد الليبي والمصري، بعد ورود معلومات حول إدارته عمليات تحويل الأموال بين وليبيا، عن طريق المقاصة خارج الإطار الشرعي.

وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة مفادها قيام المدعو وازن س ق م مواليد 1979 صاحب مكتب للإستيراد والتصدير مقيم العزبة الشرقيه برانى والسابق اتهامه فى عدد 2 قضية أموال عامة ... بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى مخالفاً بذلك القانون رقم 88/2003 حيث يستغل المذكور الشركة الخاصة به من خلال إتفاقيات غير معلنة مع بعض الأشخاص خارج البلاد أو شركات بإجراء تحويل الأموال فيما بينهم بنظام المقاصة مما يضر بالإقتصاد المصرفى المصرى فضلاً عن أنها قد تكون غير منظورة لغسل أموال .

تم تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة وضبطه وبحوزته مبلغ 12463 دينار ليبى و مبلغ 235 ألف جنيه مصري كما ضبط بحوزته دفتر شيكات بريدي به كعوب وشيكات لأشخاص يستخدم فى تحويل الأموال
>بمواجهته بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمبالغ المضبوطة بقصد تجميعها وتحويلها خارج البلاد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر