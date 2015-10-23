تجديد حبس طالبتين ووالدتهما 15 يوما بتهمة حيازة متفجرات بالمنصورة

أصدرت جهات التحقيق المختصة، قرارًا بتجديد حبس طالبتين بكلية الدراسات الإسلامية فرع المنصورة ووالدتهما، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى اتهامهن بالانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة متفجرات.

وتضمنت أوراق القضية المقيدة برقم 9783 لـسنة 2015 جنح منية النصر، كل من (ر. م. م)، وشقيقتها (ر)، الطالبتين بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع المنصورة، ووالدتهما (ح. م).

وأسندت النيابة العامة بالمنصورة للمتهمات الثلاث، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة متفجرات، والتحريض على استهداف رجال الجيش والشرطة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، القبض على الطالبتين ووالدتهما، فى نهاية شهر يونيو الماضى بقرية ميت الخولى بمدينة المنصورة، عقب العثور على عبوات ناسفة داخل منزلهم.