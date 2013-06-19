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الحرية والعدالة: قبلنا وساطة شخصيات عربية للحوار مع "الإنقاذ".. وصباحي رفض

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الحرية والعدالة: قبلنا وساطة شخصيات عربية للحوار مع "الإنقاذ".. وصباحي رفض الحرية والعدالة: قبلنا وساطة شخصيات عربية للحوار مع "الإنقاذ".. وصباحي رفض

كتب : محمود شعبان بيومي منذ 10 دقائق

قال الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، إن وساطات عربية حاولت تقريب وجهات النظر بين الحزب وحمدين صباحي ممثلا لجبهة الإنقاذ، إلا أن الأخير اعتذر ورفض الحوار.

وأضاف علي فى تصريح صحفى له أمس:"إن ما قاله المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط صحيح، فقد حاولت عدد من الشخصيات العربية الدخول في وساطة لتقريب وجهات النظر بين الإخوان وجبهة الإنقاذ"، مشيرا إلى أن قيادات الحزب قبلت هذه الوساطة؛ "لاعتمادنا مبدأ الحوار مع الجميع من أجل الصالح العام، إلا أننا فوجئنا برفض صباحي واعتذاره".

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