انتحار شاب في ظروف غامضة في إهناسيا غرب بني سويف

أقدم فلاح على الانتحار بقرية قاي التابعة لمركز إهناسيا غرب بنى سويف في ظروف غامضة، اليوم الخميس.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من العميد هشام فريد، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بإقدام “رجب .ش.ر”، 30 عامًا، فلاح ، يقيم قرية قاي على الإنتحار شنقاً.

ودلت تحريات الرائد محمد عبد اللطيف، رئيس المباحث أن الشاب أقدم على الإنتحار بربط نفسه بسقف غرفة نومه، وبسؤال أفراد أسرته أكدوا أنه لا يشتكى من أى مشاكل مالية، وأنه متزوج ويعول طفله تبلغ من العمر 4 سنوات.

وتم تحرير المحضر اللأزم وأخطرت النيابة للتحقيق فى الواقعة، وتكثف المباحث الجنائية لكشف غموض الحادث.