أخبار عاجلة

الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

انتحار شاب في ظروف غامضة في إهناسيا غرب بني سويف

Google+ Print
انتحار شاب في ظروف غامضة في إهناسيا غرب بني سويف انتحار شاب في ظروف غامضة في إهناسيا غرب بني سويف

أرشيفية

أقدم فلاح على الانتحار بقرية قاي التابعة لمركز إهناسيا غرب بنى سويف في ظروف غامضة، اليوم الخميس.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من العميد هشام فريد، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بإقدام “رجب .ش.ر”، 30 عامًا، فلاح ، يقيم قرية قاي على الإنتحار شنقاً.

ودلت تحريات الرائد محمد عبد اللطيف، رئيس المباحث أن الشاب أقدم على الإنتحار بربط نفسه بسقف غرفة نومه، وبسؤال أفراد أسرته أكدوا أنه لا يشتكى من أى مشاكل مالية، وأنه متزوج ويعول طفله تبلغ من العمر 4 سنوات.

وتم تحرير المحضر اللأزم وأخطرت النيابة للتحقيق فى الواقعة، وتكثف المباحث الجنائية لكشف غموض الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا