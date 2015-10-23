محافظ بني سويف يأمر بالتحقيق في شكوى «موجه لغة عربية» بالفشن

أمر المستشار محمد سليم، محافظ بني سويف، بإحالة موضوع عبد الوهاب عبد اللطيف عبد الوهاب، موجه لغة عربية، بإدارة الفشن التعليمية للتحقيق من خلال الشئون القانونية بالمحافظة، وذلك فور نشر موقع النبأ الوطنى إضراب موجه لغة عربية عن الطعام.

الجدير بالذكر أن المواطن يتضرر من قرار الإدارة التعليمية بتوقيع جزاءات عليه، حيث دخل في إضراب عن الطعام بمستشفى الفشن المركزي.

ووجه المحافظ بسرعة التحقيقات وإبداء الرأي القانوني في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه في حالة ثبوت وقوع ضرر على المواطن فسوف يتم اتخاذ اللازم على الفور طبقًا للقانون.

ومن جانبها أكدت مديرة الشئون القانونية بالمحافظة، أنه تم إرسال لجنة من الإدارة للتحقيق في الواقعة، حيث توصلت اللجنة لحل المشكلة مما أسفر عن إنهاء المواطن إضرابه.