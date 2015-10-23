أخبار عاجلة

الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصرع مدرس في حادث تصادم سيارة أجرة مع دراجة ببني سويف

Google+ Print
مصرع مدرس في حادث تصادم سيارة أجرة مع دراجة ببني سويف مصرع مدرس في حادث تصادم سيارة أجرة مع دراجة ببني سويف

أرشيفية

لقى شخص من قرية شاويش التابعة لمركز اهناسيا غرب بنى سويف ، مصرعه إثر حادث تصادم دراجته البخارية بسيارة أجرة مساء اليوم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد هشام فريد، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة المستشفي المركزى، بوصول عصام شعبان عبد العظيم، مدرس بمدرسة شاويش الإعدادية جثة هامدة، أثر حادث تصادم دراجته بطريق بني سويف .

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفي كان يستقل دراجته البخارية، متوجهًا لمدينة إهناسيا وأمام قرية النويرة وفوجئ بسيارة أجرة تقابله وجهًا لوجه فى نفس الإتجاه لتصطدم به ، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفي إهناسيا المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا