أسامة كمال: “الجزيرة ” وقعت عقد للعمل مع «شبكة رصد» بقيمة 50 ألف دولار منذ عام

كتب: هشام عواض

قدم الإعلامي” أسامة كمال” في حلقته اليوم من برنامجه “القاهرة 360″ على فضائية ” القاهرة والناس”، مستندات حول العاملين بقناة الجزيرة مباشر مصر، حيث قال إن الجزيرة تتعامل مع “شبكة رصد”، و أنها استبدلت مراسليها بمراسلي شبكة رصد، و ذلك عبر عقد بين الجزيرة و شبكة رصد مُبرم منذ عام بقيمة 50 ألف دولار.

و قال أسامة كمال إن العقد المُبرم بين الجزيرة و شبكة رصد بموجبه يتحتم على شبكة رصد عدم نشر فيديوهات لها إلاعبر قناة الجزيرة، و أضاف كمال، أن في العقد المُبرم وقع عليه ” خالد علي جوهر” طرف أول و رصد طرف ثاني، وذكر أن رصد مقرها الأصلي يقع في لندن بشارع ستوري.

و أضاف كمال أن “أيمن جاب الله” مدير قناة الجزيرة مباشر مصر السابق، أصدر تقرير للجزيرة حول عمل شبكة رصد خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2015، وذكر في تقريره أن شبكة رصد تنتج يوميًا من فيديو واحد إلى 4 فيديوهات، و أن خلال الشهور الأربعة شبكة رصد نفذت فقط 30% من عملها المُوكل لها ارتفع فيما بعد إلى 50% ، لذلك أشار إلى ضرورة فسخ العقد الموقع بين الجزيرة و بين شبكة رصد.

كما أضاف أسامة كمال، أن “عبد العزيز مجاهد” الذي يشغل حاليًا منصب مشرفًا على قسم المراسلين بقناة الجزيرة مباشر، قد وجه خطابًا للجزيرة بضرورة بانشاء مكتب إعلامي في الإسكنرية تحت مسمى ” نقابة الصحفيين في الإسكندرية” و يكون عمل هذا المكتب انتاج مواد و لقاءات مع سياسيين و دعاه وتصوير فيديوعات في الأسواق والجامعات، و دعا مجاهد في خطابه إلى ضرورة أن يكون شخصية مدير المكتب غير معلنة ” للحفاظ عليه”، وطلب مبالغ مالية شهرية للمكتب تبلغ 60 ألف جنيه و40 ألف جنيه للموقع الإلكتروني للمكتب، ورشح مجاهد في خطابه أسماء أشخاص للعمل بالمكتب، وقال كمال إنه يقدم هذه الفقرة للمسؤولين ويطالبهم بالتحقيق فيها.