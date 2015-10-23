باسم مرسي يتحدث عن – سبب الخلاف مع مرتضى وحلم الاحتراف.. وهل ينضم للأهلي

هل ينضم باسم مرسي مهاجم الزمالك إلى الأهلي يوما ما؟ وما هو سبب خلافه مع رئيس ناديه مرتضى منصور؟ وماذا عن احترافه في القارة الأوروبية؟ كل هذا يجيب عنه مهاجم الفريق الأبيض.

وحل باسم ضيفا على برنامج "يحدث في مصر" وكل ما يلي على لسانه.

سبب الأزمة مع مرتضى منصور

"علاقتي مع مرتضى منصور لم تتأثر بسبب الأزمة التي حدثت بيننا".

"المشكلة الأخيرة سببها سوء تفاهم، يبدو أن المستشار مرتضى أدرك بعض الأمور بطريقة خاطئة".

"احترم مرتضى منصور وشخصيته، وأحبه على المستوى الشخصية، فهو إنسان طيب للغاية".

"الخلاف الذي نشب بيننا، لم أتسبب فيه، ولم أتحدث كثيرًا طوال الأزمة".

"وبشكل عام، هذه الأزمة جعلت العلاقة بيني وبين رئيس النادي أفضل مما مضى".

هل ينضم للأهلي

"أحترم الأهلي وجمهوره جدًا جدًا، واعتذرت عن تسديد الكرة ناحية جماهيره بالمدرجات في مباراة السوبر".

"ولكن أرتبط بالزمالك بقلبي وليس عقلي، وألعب لهذا النادي لأنني أحبه، وبالنسبة لي هو الأفضل في مصر".

"هذا لا يقلل من النادي الأهلي، فأنا محظوظ باللعب للزمالك تحت أي ظروف ومهما كانت نتائج الفريق".

"لست من أبناء الزمالك، ولكنني أتعامل على أنني أحد ناشئيه".

"الزمالك لا يقل عن أي ناد في أوروبا"

"بالطبع .. الاحتراف في أوروبا، حلم لأي لاعب في مصر".

"ولكن لن أستعجل الموافقة على أي عرض، بل سأنتظر عرضًا يليق بطموحاتي في عالم الاحتراف".

"وعمومًا .. الزمالك لا يقل عن أي نادٍ في أوروبا".

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