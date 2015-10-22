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تعليم القليوبية: إحالة مدير مدرسة طوخ الثانوية بنات وعاملين بها للتحقيق

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تعليم القليوبية: إحالة مدير مدرسة طوخ الثانوية بنات وعاملين بها للتحقيق تعليم القليوبية: إحالة مدير مدرسة طوخ الثانوية بنات وعاملين بها للتحقيق
‏قررت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إحالة مدير مدرسة طوخ الثانوية بنات وعدد من العاملين بالمدرسة للتحقيق، وذلك عقب جولتها بالمدرسة والتى كشفت خلالها عن عدد من السلبيات.

وفوجئت وكيل وزارة التعليم بوجود أكوام قمامة بجوار سور المدرسة ووجود عبارات سياسية على جدار سور المدرسة، وعدم وجود أفراد أمن على دفتر الأمن بالمدرسة سوى عاملة ووجود دراجات بخارية بداخل الفناء ووجود سخانات شاى داخل غرف المدرسين الخشبية مما يهدد بمخاطر جسيمة.

وكشفت جولة وكيل وزارة التعليم عن وجود تقسيم فى أحد الفصول إلى مجموعتين خلال تدريس مادة الحاسب الآلى ووجود مدرستين بالفصل وتضارب الحصص فى أحد الفصول بالمدرسة وجلوس بعض المدرسين فى أماكن غير مخصصة لجلوسهم ووجود عبارات مسيئة على جدران سلم المدرسة وعدم وجود مقاعد لبعض الطالبات ووجود مقاعد بدون مساند خلفية وتحطم زجاج بعض النوافذ وعدم استلام بعض الكتب الدراسية وكذلك عدم إعلام الطلاب بوجود منهج للحاسب الآلى على موقع الوزارة.

ووجهت وكيل الوزارة تعليمات بتشكيل لجنة من إدارات المتابعة والتوجية المالى والمخزون السلعى والتطوير التكنولوجى ومدير إدارة طوخ وادارة الأمن بالمديرية وموجه الحاسب الآلى لفحص سلبيات المدرسة ومتابعة السلبيات وإزالتها وتحديد المقصرين.
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مصر 365