بالصور.. اختتام المؤتمر العلمى الأول بكلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط

شهدت كلية الطب بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، الحفل الختامى للمؤتمر العلمى الأول، والذى استمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 370 طبيا، ونخبة من الأساتذة والعلماء المتخصصين، تحت عنوان "التقنيات الحديثة فى المجالات الطبية".

يأتى ذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، وبرئاسة الأستاذ الدكتور عماد الدين صلاح، عميد الكلية.

وبمشاركة العديد من الجامعات وتمثلت فى: كلية الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة، وكلية الطب بجامعة القاهرة، والمركز القومى للبحوث بالقاهرة، كلية الطب بجامعة أسيوط، معهد أورام أسيوط، كلية الطب بجامعة سوهاج، الأكاديمية الطبية العسكرية بالقاهرة.

وأوضح عميد الكلية أن المؤتمر تضمن عقد 10 جلسات علمية، وألقى فيه 61 بحثا علميا حوا التقنيات الحديثة فى المجالات الطبية المختلفة، وأشار إلى أن اليوم الثالث تضمن تنفيذ أنشطة طلابية لبحث الشهادات المعادلة الأمريكية والأوروبية والعربية، بحضور أساتذة من جامعتى بنها وعين شمس لنقل الخيرة فى هذا المجال.

وأشار الدكتور أحمد عبد الستار عبد الحكيم، أستاذ الباثولوجى، مقرر المؤتمر إلى أن أهداف المؤتمر تتمثل فى: اكتشاف أحدث الأساليب العلمية والطبية فى مختلف دول العالم والتى لم يتم تطبيقها فى مصر حتى الآن وسيتم تطبيقها فى المرحلة المقبلة، كما يهدف المؤتمر إلى تطبيق التقنيات الحديثة وأهمها العلاج بالخلايا الجذعية وتطبيق منظومة جراحات المناظير الميكروسكوبية، مما سيحدث طفرة طبية فى مجال الخلايا الجذعية والبيولوجية الجزيئية وأمراض النساء والتوليد ومختلف التخصصات الطبية والتقنيات الحديثة فى المجالات الطبية المختلفة، ومناقشة فرص العمل المتاحة للخريجين من شباب الأطباء فى الداخل والخارج وطرق الحصول عليها، كما ناقش الطلاب الطرق الحديثة فى التعليم الطبى للارتقاء بالعملية التعليمية.

كما تم عقد ورشتى عمل، تضمن الورشة الأولى "استخدامات أجهزة الليزر الحديثة فى علاج الأمراض الجلدية والتجميل، حيث تتوفر هذه الأجهزة بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، والورشة الثانية كانت حول "استخدامات الأشعة التليفزيونية فى تشخيص الأمراض الروماتيزمية المختلفة"، كأول مرة فى صعيد مصر بحضور نخبة من أعضاء هيئة تدريس جامعتى الأزهر وأسيوط.

وعلى هامش المؤتمر، تم تكريم عمداء الكلية الأربعة السابقين، وتم منحهم درع الكلية وشهادات تقدير .

كما تم تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس لمجهوداتهم فى رفع المستوى التعليمى بالكلية، لتشجيعهم على مزيد من البحث والاجتهاد، وتم تكريم أفضل موظف، عامل، باحث، والطلاب الأوائل بثلاث دفعات سابقة.



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