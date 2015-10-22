‏استبعاد مدير مدرسة عرب الغديرى الابتدائية وإحالته للتحقيق بالقليوبية

قررت ألفت عبد الرحيم فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد مدير مدرسة عرب الغديرى الابتدائية وإحالته للتحقيق عقب الجولة التى قامت بها وكيل الوزارة بالمدرسة والتى كشفت خلالها عن عدد من السلبيات بالمدرسة.

وكشفت الجولة عن عدم وجود عمال بالمدرسة سوى عامل واحد فقط ونقل باقى العمال إلى مدارس أخرى وكذلك وجود عجز بتخصصات اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات وكذلك عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب وربطها بدفع المصروفات وكذلك عدم قيام مدير المدرسة بمهام عمله المنوط بها وتقاعسه عن حل مشاكل المدرسة ووجود مواسير صرف صحى خارج المدرسة مما يؤدى إلى تعرض التلاميذ للخطر.

وقررت وكيل وزارة التعليم تشكيل لجنة مكونة من مدير عام التوجيه الفنى بالمديرية لسد العجز فى التخصصات المشار إليها وتكليف مدير إدارة المتابعة بتكثيف المتابعات على المدرسة وتكليف مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية لسد عجز العمال وتكليف الشئون القانونية لمتابعة الشكاوى التى قدمت للإدارة التعليمية والتحقيق فيها والتوجيه المالى والإدارى لمتابعة المدرسة وفحص الدفاتر والسجلات وتكليف مدير إدارة الأمن بالمديرية لمتابعة الحالة الأمنية والسلبيات.