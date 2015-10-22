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رئيس جامعة سوهاج: نطبق القانون فيما يخص المجموع التراكمى

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رئيس جامعة سوهاج: نطبق القانون فيما يخص المجموع التراكمى رئيس جامعة سوهاج: نطبق القانون فيما يخص المجموع التراكمى
وجه د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة رسالة اطمئنان إلى طلبة وطالبات كلية الهندسة حول ما يثار حول المجموع التراكمي وأثره في فصل بعض الطلاب ممن لم يستطيعوا تحقيق معدل 2 من 4 أو " 65% " من المجموع التراكمي لنظام الساعات المعتمدة بعد 6 فصول دراسية.

وأكد نور الدين فى تصريحات صحفية أن الجامعة حريصة علي مستقبل الجميع ولا تدخر جهداً في إيجاد حلول سريعة لبعض المشكلات التي قد تطرأ خلال العام الدراسي، مع استحالة فصل طالب يثبت جديته في الدراسة في الفترة المقبلة .

وأشار د. أحمد قاسم عميد كلية الهندسة أن المجموع التراكمي هو من ضمن اللائحة المنظمة للدراسة بالكلية والتي قد تم إلغاؤها علي الطلاب المستجدين من العام الدراسي 2014/2015، أما طلاب الفرق الأخرى فتسعي الجامعة لانهاء كافة المشكلات التي تتعلق في كيفية تطبيقها مع ايجاد حلول تتميز بروح القانون بما لا يخالف اللائحة.

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مصر 365