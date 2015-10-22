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محافظة الدقهلية: نبذل جهودًا لمتابعة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف

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محافظة الدقهلية: نبذل جهودًا لمتابعة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف محافظة الدقهلية: نبذل جهودًا لمتابعة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف
أكد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، أن هناك جهودًا مبذولة من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة لمتابعة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة للتأكد من جودة وصلاحية مياه الشرب وتقديم كل الخدمات للمشتركين بنطاق المحافظة تلك الجهود التى أسفرت خلال شهر سبتمبر الماضى عن إنجاز تحليل 17320 عينة لمياه الشرب تحليلات كيميائية تم أخذها على مدار مراحل تنقية المياه من خطوط طرد المحطات والشبكات بالإضافة إلى تحليل 530 عينة لمصادر المياه الخام لمآخذ محطات كبرى و4450 عينة كل ساعتين لمصادر المياه الخام للمآخذ لمحطات كبرى وكذا 439 عينة للمحطات النقالى .

وتطهير 120 خزان مياه بإجمالى سعة 3282 م3 أعلى المدارس والمصالح الحكومية وكذا خزانات المستشفيات كما تمت زيادة عدد المشتركين بمقدار 2489 مشتركًا بدورة أغسطس وسبتمبر 2015 .

والرد على 129 شكوى من خلال الصحف والمواطنين والبريد الإلكترونى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية وتم متابعة مراحل المعالجة بمحطات الصرف الصحى بإجمالى 2463 عينة وذلك داخل وخارج وهوايات المحطات .

كما تم الاستلام النهائى لمحطة الصرف الصحى بمنية النصر بطاقة 20 ألف م3/يوم .

والانتهاء من الإحلال والتجديد لمحطة مياه الحجايزة مركز السنبلاوين وتم تعديل الطاقة التصميمية لها من 3600 م3/يوم إلى 60000 م3/يوم والانتهاء من الإحلال والتجديد لمحطة مياه الحجايزة مركز السنبلاوين وتم تعديل الطاقة التصميمية لها من 3600 م3/يوم إلى 60000 م3/يوم.

وتنفيذ ندوات ودورات توعية (43) للعاملين بالشركة والمواطنين استفاد منها 307179 مستفيدًا فى مجالات خدمات مياه الشرب والصرف الصحى .

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار الجهود للشركة بالتنسيق مع كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى لمواجهة أية مشكلات طارئة تؤثر فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.
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