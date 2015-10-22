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الحركة الوطنية بسوهاج: نخطط للمحليات بعد فشل مرشحينا فى انتخابات البرلمان

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الحركة الوطنية بسوهاج: نخطط للمحليات بعد فشل مرشحينا فى انتخابات البرلمان الحركة الوطنية بسوهاج: نخطط للمحليات بعد فشل مرشحينا فى انتخابات البرلمان
قال محمد عبد اللاه أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة سوهاج، إن الحزب يستعد للمرحلة القادمة، وذلك بعد عدم نجاح أى من المرشحين فى الانتخابات البرلمانية بخوض جولة الإعادة على مستوى المحافظة، وذلك من خلال التخطيط الجيد واكتساب عضويات جديدة.

وأضاف عبد اللاه فى تصريحات صحفية، أن الحزب كان قد دفع بعدد أربعة من المرشحين بمراكز سوهاج وساقلته وجرجا ودار السلام ولكنهم لم يوفقوا بسبب المنافسة الشرسة مع باقى المرشحين، مشيرا الى أن الحزب يستعد حاليا ويخطط لانتخابات المحليات على مستوى المحافظة فى الفترة القادمة.

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