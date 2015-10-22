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"الوزراء" يستجيب لـ "اليوم السابع" ويقررعدم السماح لرئيس دار ملك الملوك للأيتام بالتواجد فى المقر

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"الوزراء" يستجيب لـ "اليوم السابع" ويقررعدم السماح لرئيس دار ملك الملوك للأيتام بالتواجد فى المقر "الوزراء" يستجيب لـ "اليوم السابع" ويقررعدم السماح لرئيس دار ملك الملوك للأيتام بالتواجد فى المقر
في استجابة سريعة من الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وردا على ما نشرته جريدة اليوم السابع من شكوى 26 فتاة بدار "ملك الملوك" لرعاية الأيتام بالمنوفية من قيام رئيس مجلس إدارة الدار بالتعدي عليهن بالضرب ومنع الطعام عنهن وتهديدهن بالطرد، مطالبات وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ المنوفية بسرعة التدخل واستبعاده من منصبه .

وأكد المركز الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية والمحاسب فرج إبراهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية والاتفاق معهما على إرسال لجنة من المديرية والمحافظة للدار ، للتحقيق في الواقعة، وبعد زيارة اللجنة للدار والتحقيق في الواقعة تم الاتفاق على تغيير الجهاز الوظيفي طبقاً لمعايير الجودة الخاصة بالمؤسسات ، وعدم السماح لرئيس مجلس الإدارة بالتواجد بمقر الدار ، إلا في موعد لجنة الإشراف الخاصة بالمؤسسة ، وتعيين مديرة متخصصة لإدارة الدار.

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