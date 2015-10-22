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نائبان سابقان و3 مرشحين يطعنون على نتائج دائرة بنى سويف

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نائبان سابقان و3 مرشحين يطعنون على نتائج دائرة بنى سويف نائبان سابقان و3 مرشحين يطعنون على نتائج دائرة بنى سويف
تقدم 5 مرشحين بدائرة بندر ومركز بني سويف، وهم االنائبان السابقان على البكري سليم وصلاح الناصح ، وكل من محسن أبوعقل وعفاف عبدالمنعم ومحمود بسيوني ، الي القضاء الإداري بمجلس الدولة بطعون علي نتائج إنتخابات مجلس النواب بالدائرة، مطالبين باعادة الانتخابات لصدور حكم القضاء الإداري صباح أول يوم من الجولة الأولي للإنتخابات بإستبعاد المرشح عمر أبو القاسم ( مرشح مستقل ) رغم إدراج إسمه في بطاقات وكشوف مرشحي الدائرة.

وجاء في حيثيات الدعوى، أن وجود إسم المرشح المستبعد عمر ابو القاسم في بطاقات التصويت وحصوله علي أكثر من ألفي صوت ، انعكس علي نتائج المرشحين الذين لم يصلوا إلي جولة الإعادة ، وببناء عليه نطالب بالغاء الانتخابات واعادتها أسوة بدائرة الرمل بالإسكندرية.

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