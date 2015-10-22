4 ملامح من ظهور بيسيرو الأول.. والحل البرتغالي في انتصار الأهلي

سجل أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا هدفا رائعا في المباراة التي فاز بها فريقه على مارسيليا بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

واستضاف براجا نظيره مارسيليا في إطار الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي لحساب المجموعة الخامسة.

وشارك كوكا في المباراة لمدة 75 دقيقة قبل أن يخرج مصابا وذلك على الرغم من وفاة والده يوم الأربعاء.

افتتح كوكا أهداف المباراة بطريقة رائعة بعدما سدد كرة "لوب" في شباك الفريق الفرنسي في الدقيقة 61.

وسجل براجا الهدف الثاني عن طريق ويلسون إدواردو في الدقيقة 77.

لكن استطاع مارسيليا تعديل النتيجة في ثلاث دقائق بعدما سجل هدفين عن طريق رومان

أليساندريني وميتشي باتشواي في الدقائق 84 و87.

وبعد دقيقتين فقط من إدراك مارسيليا للتعادل نجح براجا في تسجيل هدف الفوز عن طريق ألان.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد براجا إلى تسع نقاط ليحلق بهم في صدارة المجموعة بفارق خمس

نقاط عن ملاحقه سلوفان ليبيرتش التشيكي.

فيما يأتي مارسيليا ثالثا بثلاث نقاط، وأخيرا جرونينجين الهولندي رابعا بنقطة واحدة فقط.