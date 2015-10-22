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نشرة ONA| محمد صبحي يظهر على CBC في أول نوفمبر.. ورغدة تظهر في واحد من الناس

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نشرة أوناكتبت: إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا ابتداءً من اليوم الخميس، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

 

محمد هاني، رئيس قناة cbc يؤكد علي موعد عرض برنامج الفنان محمد صبحي، على أن يكون خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر على شاشة القناة.. للمزيد

محمد صبحي

محمد صبحي

تامر أمين سيظهر علي برنامج ” الحياة اليوم، الإثنين المقبل، علي شاشة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل ليعلن عن موعد انضمامه للقناة.. للمزيد

تامر أمين

تامر أمين

لحين انتهاء التترات وفقرات البرنامج، أجل أحمد يونس برنامجه “كلام معلمين” على راديو 90 90 إلى 3 نوفمبر.. للمزيد

أحمد يونس

أحمد يونس

غداً.. الدكتورة منال عمر تشارك الإعلامي خيري رمضان تقديم برنامجه ” ممكن” علي سي بي سي.. للمزيد

دكتورة منال عمر

دكتورة منال عمر

غداً.. تحتفل القناة الألمانية دويتش فيله بانطلاق قناتها العربية في ثوب جديد ..و4 برامج ضمن خريطتها الجديدة.. للمزيد

دويتش فيله

دويتش فيله

“الشأن الداخلي” و”تحليل دلالات المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب”..أبرز ما سيتحدث عنه هيكل في لقائه مع لميس الحديدي في برنامج ” هنا العاصمة” علي شاشة سي بي سي.. للمزيد

محمد حسنين هيكل

محمد حسنين هيكل

قناة النهار ترعي المؤتمر الاقتصادي العالمي بمطروح، ونقل وقائع الجلسات وتفاصيل المؤتمر على الهواء مباشرة من شاطئ ألماظة باي.. للمزيد

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قناة النهار

الفنانة رغدة تتحدث غداً في برنامج ” واحد من الناس” علي شاشة الحياة عن تصريحاتها السياسية بشأن الثورات العربية، وزيارتها إلي العراق وما نتج عنها من ردود فعل قوية على جميع الأصعدة، والأزمة السورية ومتى ستنتهى و أسبابها.. للمزيد

الفنانة رغدة

التلفزيون المصري وسفارة الصين يبحثان الاحتفال بعام الثقافة الصينية العام المقبل ومناقشة جدول الاعمال بين الطرفين وكافة الانشطة المقامة بهذا العام.. للمزيد

مجدي

مجدي لاشين يلتقي المستشارة تشين وونغ ين

غدًا .. قناة النيل الثقافية تخصص حلقة عن الراحل جمال الغيطاني ومناقشة رواية ” الرفاعي”.. للمزيد

جمال الغيطاني

جمال الغيطاني

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أونا

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