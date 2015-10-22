5 ملايين مريض يموتون سنويا بسب مرض السكر على مستوى العالم

أكدت الدكتورة إيناس شلتوت رئيس الجمعية العربية للسكر والميتابوليزم، أن هناك بعض المفاهيم والاعتقادات الخاطئة منتشرة بصورة كبيرة فيما يخص علاج مرض السكر.

وأوضحت خلال فعاليات مؤتمر الجمعية العربية للسكر والميتابوليزم أنه على يظن الكثير من المرضى أنه يوجد علاج نهائى لمرض السكر بواسطة الخلايا الجذعية، مؤكدة أن ذلك غير صحيح نظرا لأن جميع دراسات الخلايا الجذعية محل الدراسة والأبحاث ولم تحصل على اعتماد من منظمة الأغذية والعقاقير الأمريكية أو منظمة الأدوية الأوربية.

وقالت د. إيناس فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، إن نسبة وفيات الأشخاص بسب إصابتهم بمرض السكر تقدر بحوالى 5 ملايين مريض بالسكر سنويا، وذلك على مستوى العالم وأن أغلبهم من النساء، حيث أنهم يمثلن النسبة الأكبر فى المصابين بالسكرى.

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