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مريض السكر عرضة للإصابة بمضاعفات الشرايين التاجية والحل فى التشخيص المبكر

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مريض السكر عرضة للإصابة بمضاعفات الشرايين التاجية والحل فى التشخيص المبكر مريض السكر عرضة للإصابة بمضاعفات الشرايين التاجية والحل فى التشخيص المبكر
قال الدكتور أيمن أبو المجد أستاذ أمراض القلب بجامعة الأزهر وعضو مجلس إدارة جمعية القسطرة والقلب الأمريكية، إن مريض السكر أكثر عرضة للإصابة بأمراض الشرايين التاجية، ولا يقتصر ذلك على مرضى السكرى بل لوحظ مؤخرا زيادة فرص إصابة الشباب بأعمار صغيرة مصابة بالشرايين التاجية مع احتمالية كبيرة لإصابتهم بالجلطة والذبحة الصدرية غير المستقرة والجلطة الحادة.

ويستكمل د. أيمن قائلا فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” خلال مشاركته فى مؤتمر الجمعية المصرية للسكر والميتابوليزم: إن مريض السكر أكثر عرضه لإصابة بمضاعفات جلطة الشريان التاجى ".

وعن المضاعفات التى يتعرض لها مريض السكرى فعلى سبيل المثال يعانى سرعة شديدة فى ضربات القلب أو هبوط فى عضلة القلب أو ارتجاع فى الصمام المترالى، ونظرا لخطورة تلك المضاعفات فلابد من سرعة تشخيص الحالة وتلقيها العلاج بأقصى سرعة حيث أن مفتاح علاج هؤلاء المرضى هو سرعة التشخيص، لأن التأخير يؤدى إلى حدوث المضاعفات الخطيرة، بينما سرعة التشخيص والعلاج تحافظ سلامة عضلة القلب وتجنب المضاعفات الخطيرة.
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