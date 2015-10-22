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لو عندك ضعف جنسى.. وصفات طبيعية من القرنفل والحمص تغنيك عن الفياجرا

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لو عندك ضعف جنسى.. وصفات طبيعية من القرنفل والحمص تغنيك عن الفياجرا لو عندك ضعف جنسى.. وصفات طبيعية من القرنفل والحمص تغنيك عن الفياجرا
الضعف الجنسى أو العجز الجنسى، مشكلة يعانى منها نسبة كبيرة من الأزواج، وهذا يجعلهم يسعون لأخذ بعض الأدوية التى تساعد على إقامة علاقة جنسية جيدة.

ما هو الضعف الجنسى وعدم القدرة على الانتصاب؟


> فى هذا السياق يشير الدكتور شعبان إبراهيم محمد أخصائى الجلدية والتناسلية، إلى أن العجز الجنسى يرجع إلى عدم قدرة الرجل على الانتصاب الطبيعى، ومن المعروف أن العلاقة الجنسية هى عملية تشارك فيها معظم أجهزة الجسم كالمخ والأعصاب والجهاز الدورى والهرمونات والأوعية الدموية والجهاز التناسلى.

من أهم الأسباب المؤدية للضعف الجنسى هى الحالة النفسية أو العضوية


>ويتابع أخصائى الجلدية والتناسلية، أنه فى حالة حدوث أى خلل فى هذه الأجهزة يتعرض الرجل لضعف الانتصاب وقد يكون الضعف الجنسى لعوامل نفسية مثل التربية الخاطئة للطفل أو عدم الانسجام بين الزوج والزوجة، كما أن هناك أسبابًا عضوية كالإصابة بالسكر وأمراض القلب والكلى واضطراب الهرمونات مثل ارتفاع البرولاكتين وانخفاض التستوستيرون فى الدم وبعض أدوية الضغط والمعدة والاكتئاب تؤدى إلى الضعف الجنسى.

الطبيعى يكسب بلاها أدوية وخد قرنفل وعسل أبيض


>ويضيف أخصائى الجلدية والتناسلية، أنه برغم التقدم العلمى ووجود الكثير من العقاقير والأجهزة التى تعالج الضعف الجنسى إلا أن هناك مجربات تستعمل لعلاج الضعف الجنسى

من الطبيعة ومنها:
>1-ينقع 3 أعواد أو3 رءوس من القرنفل وتوضع على كوب من اللبن الدافئ وتحلى بعسل النحل وتشرب على الريق يوميًا.

2-توضع ملعقة كبيرة من حمص الشام المطحون على كوب من الماء وتحلى بعسل النحل وتوضع فى الثلاجة من المساء إلى الصباح وفى الصباح يشرب الماء ويؤكل الحمص.

3-يوضع 1 جم من مسحوق الأوراق الجافة من نبات عشبة "الدميانا" على كوب ماء مغلى ثم يترك ليبرد ثم يحلى ويشرب كوب صباحا ومساء، ولكن الأشخاص الذين يعانون من الأنيميا ينصح بتجنب تناول هذه العشبة.
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