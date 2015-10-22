نشرة ONA| محمد صبحي يظهر على CBC في أل نوفمبر.. ورغدة تظهر في واحد من الناس

كتبت: إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا ابتداءً من اليوم الخميس، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

محمد هاني، رئيس قناة cbc يؤكد علي موعد عرض برنامج الفنان محمد صبحي، على أن يكون خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر على شاشة القناة.. للمزيد

تامر أمين سيظهر علي برنامج ” الحياة اليوم، الإثنين المقبل، علي شاشة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل ليعلن عن موعد انضمامه للقناة.. للمزيد

لحين انتهاء التترات وفقرات البرنامج، أجل أحمد يونس برنامجه “كلام معلمين” على راديو 90 90 إلى 3 نوفمبر.. للمزيد

غداً.. الدكتورة منال عمر تشارك الإعلامي خيري رمضان تقديم برنامجه ” ممكن” علي سي بي سي.. للمزيد

غداً.. تحتفل القناة الألمانية دويتش فيله بانطلاق قناتها العربية في ثوب جديد ..و4 برامج ضمن خريطتها الجديدة.. للمزيد

“الشأن الداخلي” و”تحليل دلالات المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب”..أبرز ما سيتحدث عنه هيكل في لقائه مع لميس الحديدي في برنامج ” هنا العاصمة” علي شاشة سي بي سي.. للمزيد

قناة النهار ترعي المؤتمر الاقتصادي العالمي بمطروح، ونقل وقائع الجلسات وتفاصيل المؤتمر على الهواء مباشرة من شاطئ ألماظة باي.. للمزيد

الفنانة رغدة تتحدث غداً في برنامج ” واحد من الناس” علي شاشة الحياة عن تصريحاتها السياسية بشأن الثورات العربية، وزيارتها إلي العراق وما نتج عنها من ردود فعل قوية على جميع الأصعدة، والأزمة السورية ومتى ستنتهى و أسبابها.. للمزيد

التلفزيون المصري وسفارة الصين يبحثان الاحتفال بعام الثقافة الصينية العام المقبل ومناقشة جدول الاعمال بين الطرفين وكافة الانشطة المقامة بهذا العام.. للمزيد

غدًا .. قناة النيل الثقافية تخصص حلقة عن الراحل جمال الغيطاني ومناقشة رواية ” الرفاعي”.. للمزيد