المرور: أجهزة الرادار تلتقط 3334 مخالفة بسرعات جنونية أعلى الطرق السريعة

شنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور، حملات على الطرق السريعة والصحراوية المؤدية للقاهرة والجيزة.

وتمكنت أجهزة "الرادار" من ضبط 3334 مخالفة مرورية، للعديد من السيارات التى لا تلتزم بالسرعات المقررة أعلى الطرق، وتسير بسرعات جنونية ما يعرض قائدى المركبات للكوارث.

والتقطت أجهزة الرادار تلك المخالفات المرورية لمتجاوزى السرعات أعلى الطرق السريعة والصحراوية، بطرق أويسنا، والسويس، والإسكندرية الزراعى، والمحور، والقطامية، ودمنهور، والدائرى، واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.