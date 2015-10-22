مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة أجرة مع دراجة ببنى سويف

لقى شخص من قرية شاويش التابعة لمركز اهناسيا غرب بنى سويف ، مصرعه إثر حادث تصادم دراجته البخارية بسيارة أجرة مساء اليوم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد هشام فريد، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة المستشفي المركزى، بوصول عصام شعبان عبد العظيم، مدرس بمدرسة شاويش الإعدادية جثة هامدة، أثر حادث تصادم دراجته بطريق بني سويف .

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفي كان يستقل دراجته البخارية، متوجهًا لمدينة إهناسيا وأمام قرية النويرة وفوجئ بسيارة أجرة تقابله وجهًا لوجه فى نفس الإتجاه لتصطدم به ، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفي إهناسيا المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.