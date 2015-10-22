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حبس ضابط شرطة أصاب سائقا بطلق نارى بسبب أولوية المرور بالشرقية

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حبس ضابط شرطة أصاب سائقا بطلق نارى بسبب أولوية المرور بالشرقية حبس ضابط شرطة أصاب سائقا بطلق نارى بسبب أولوية المرور بالشرقية
قررت نيابة بلبيس العامة، مساء اليوم، برئاسة المستشار أمير نوار، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس ضابط شرطة بمطار القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإصابته سائقا بطلق نارى بسبب أولوية المرور بالقرب من قرية ميت جابر مركز بلبيس، وقررت النيابة إرسال سلاح الضابط للمعمل الجنائى.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بإطلاق "أ.ج" ملازم أول بمطار القاهرة، النار على سائق وإصابته بطلق نارى، وقال الضابط فى أقواله إن السائق حاول تثبيته لسرقته لكن شهود الواقعة أكدوا أن الضابط دخل الموقف وأصاب المجنى عليه أمامهم بسبب مشادة نشبت بينهما بسبب أولوية المرور، وتبين من التحريات أن الضابط كان أمين شرطة وتمت ترقيته".

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