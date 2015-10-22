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السيطرة على حريق هائل فى مخزن أدوات كهربائية بالوراق

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السيطرة على حريق هائل فى مخزن أدوات كهربائية بالوراق السيطرة على حريق هائل فى مخزن أدوات كهربائية بالوراق
أكد اللواء مجدى الشلقانى مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة ، أن رجال الحماية المدنية نجحوا فى السيطرة على حريق هائل بمخزن أدوات كهربائية بمنطقة الوراق.

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة فى تصريحاته لـ "اليوم السابع " ، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا بالحريق ، فانتقل على الفور وبرفقته 8 سيارات إطفاء و نجحوا فى حصار النيران بالمخزن الذى يقع على مساحة 800 متر، وتم منع امتداد النيران إلى المخازن والمبانى المجاورة وجار العمل على تنفيذ عمليات التبريد بمكان الحريق لمنع تجدد ألسنة النيران .

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