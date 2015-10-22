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ضبط المتهمين بالسطو على مصنع بالصالحية الجديدة بالشرقية وطرد العمال منه

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ضبط المتهمين بالسطو على مصنع بالصالحية الجديدة بالشرقية وطرد العمال منه ضبط المتهمين بالسطو على مصنع بالصالحية الجديدة بالشرقية وطرد العمال منه
تمكنت مباحث الشرقية، اليوم، برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية وبإشراف اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، من ضبط المتهمين بالسطو على مصنع منتجات غذائية بمدينة الصالحية الجديدة، وذلك بعد ساعات من تداول لقيام مجموعة مسلحين بالسطو على المصنع وطرد العمال منه وترويعهم.

قاد اللواء عبد اللطيف الحناوى على الفور فريق بحث جنائى وتم ضبط المتهمين، حيث تبين من التحقيقات وجود خلافات بين طرف أول "أمل ع ع" 55 سنة شريكة بمصنع فيجى فارم ومقيمة مدينة نصر و"محمد ع ع" 48 سنة مدير المصنع ومقيم أول الزقازيق وطرف ثانى " عوض س م" 51 سنة تاجر خضراوات شريك بالمصنع ومقيم كفر الدوار و" هالة ع ع" 40 سنة مهندسة شريكة بالمصنع وزوجها " عادل ع ح" 59 سنة محاسب ومقيمين مدينة نصر.

وتبين قيام الطرف الثانى الذى تم ضبطه بالاستعانة ببعض الخفراء السابق عملهم بالمصنع والذين تم طردهم من قبل الطرف الأول، وقاموا بالتعدى على مدير المصنع والعمال وطردهم من المصنع.

وتبين من التحقيقات قيام " عماد م ز" 30 سنة خفير مقيم البحيرة وسابق اتهامه فى 10 قضايا سرقة وسلاح، بالمصنع بالاشتراك مع " عبد الرحمن عودة" 21 سنة عاطل و3 آخرين بالتنسيق مع الطرف الثانى وتمكنت مأمورية جنائية برئاسة العقيد ياسر فاروق رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق والنقيب أحمد سليم ومعاونه النقيب أشرف قاسم من ضبط المتهمين وبحوزة الأول بندقية خرطوش شوت جن و5 طلقات وجارى ضبط باقى المتهمين.

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مصر 365

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