مصدر أمنى: محاصرة مصنع "عرب شركس" وتكثيف التحريات للكشف عن هوية الإرهابيين

شنت مديرية أمن القليوبية، حملة مكثفة على منطقة عرب شركس التابعة للقناطر الخيرية بالتعاون مع قوات الأمن العام بعد ورود معلومات مؤكدة حول وجود متفجرات بالمكان، كما وردت معلومات أن المصنع المشتبه فيه متخصص فى صناعة الإسفنج.

وأكد مصدر أمنى، أن تلك الحملة جاءت استكمالا للحملة التى قامت بها المديرية أول أمس بزاوية النجار، أحد البؤر الإجرامية، على خلفية قيام أحد العناصر الإجرامية بإطلاق النار على القوات المتمركزة هناك، مما أدى إلى مصرع طفلة عمرها 8 سنوات، منوها أن تلك الحملة تأتى استمراراً للحملات المكثفة التى تشنها المديرية على البؤر الإجرامية، فيما تقوم قوات الأمن الآن بتمشيط المنطقة وجار ضبط العناصر الإرهابية.

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- مصدر أمنى: العثور على مخزن أسلحة فى عرب شركس بالقليوبية