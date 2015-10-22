وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشدد على إزالة صناديق التبرعات بالمساجد خلال شهر

شدد الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، خلال اجتماعه اليوم الخميس بمديرى الإدارات والمفتشين، على ضرورة إزالة جميع صناديق التبرعات من داخل المساجد وخارجها وعدم السماح لأى جمعية باستغلال المسجد عن طريق صناديق الزكوات والتبرعات، وبعدم السماح للجمعيات بوضع مكاتب أو أجهزة داخل كردون المسجد ومنحهم مهلة لا تزيد على شهر لإزالة كل هذه الصناديق.

وأكد "نسيم" أهمية الاستمرارية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى والمستنير، من خلال القوافل الدعوية والدروس والندوات فى جميع المساجد، وإبعاد أهل الشر والتشدد عن المساجد والتأكيد على إصرار المديرية على ضم جميع المساجد والزوايا إلى الأوقاف خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأشار إلى أن قانون الخطابة مُفعل وبقوة وستتخذ المديرية جميع الإجراءات القانونية ضد من يعتلى المنبر بدون تصريح فى أى مسجدٍ أو زاوية، مؤكدًا ضرورة تطبيق تعليماته بغلق الزوايا عند صلاة الجمعة والتى لا تنطبق عليها شروط الوزارة تأكيدًا على الصلاة فى المساجد الجامعة وحتى لا تستغلها جماعات التشدد والتطرف.