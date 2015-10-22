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مقتل قيادى حوثى بارز فى غارة للتحالف العربى بمحافظة حجة اليمنية

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مقتل قيادى حوثى بارز فى غارة للتحالف العربى بمحافظة حجة اليمنية مقتل قيادى حوثى بارز فى غارة للتحالف العربى بمحافظة حجة اليمنية

>أكدت مصادر محلية يمنية، مساء اليوم الخميس، مقتل قيادى حوثى بارز، فى غارة شنها طيران التحالف العربى على تجمع للحوثيين فى محافظة حجة الحدودية مع (123كم) شمال غرب العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر، إن القيادى الحوثى إبراهيم الكحلانى المكنى أبوحمزة قتل إلى جانب ستة من مرافقيه فى منطقة ميدى غرب مدينة حجة بغارة لطيران التحالف العربى استهدفت تجمعاً لهم.

وفى العاصمة صنعاء، قال سكان محليون، إن غارات جوية استهدفت مقر ألوية الصواريخ فى فج عطان إلى جانب جبل عيبان غرب العاصمة، والواقعان فى قبضة الحوثيين وقوات صالح.

وهزت انفجارات عنيفة العاصمة، وسط إطلاق المضادات الارضيّة من قبل الحوثيين وقوات صالح بشكل كثيف من مواقع متفرقة دون أن تتضح على الفور الخسائر التى خلفها القصف.

ويواصل طيران التحالف العربى الذى تقوده السعودية قصف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى اليمن منذ 21 سبتمبر الماضي، استجابة لدعوة وجهها الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى لاستعادة "شرعية" البلاد.
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مصر 365

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