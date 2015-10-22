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بالصور.. مورجان فريمان ينهى زيارته للأقصر لتصوير فيلم وثائقى تاريخى

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بالصور.. مورجان فريمان ينهى زيارته للأقصر لتصوير فيلم وثائقى تاريخى بالصور.. مورجان فريمان ينهى زيارته للأقصر لتصوير فيلم وثائقى تاريخى
أنهى الممثل الأمريكى مورجان فريمان، زيارته لمحافظة الأقصر، لتصوير أجزاء من فيلم وثائقى تاريخى.

وقال أحمد نوبى موسى، المستشار الإعلامى للهيئة العامة للاستعلامات بالأقصر، إن تراخيص وموافقات التصوير بالمحافظة، حصلت عليها الشركة المكلفة بالتصوير منذ 4 أشهر كاملة.

وطالب موسى من كل وسائل الإعلام والفضائيات، العمل على مساعدة هؤلاء النجوم لدى زيارتهم لمصر فى جذب أكثر عدد من السائحين للبلاد، بحسن المعاملة والتغطية المهنية لتواجدهم بمصر.

وقدم العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة القرنة غربى محافظة الأقصر، هدايا تذكارية للممثل الأمريكى مورجان فريمان، عبارة عن لوحة من أوراق البردى منقوش عليها اسمه باللغة الهيروغليفية، وكذلك جعران فرعونى عليه اسم النجم العالمى.

وأبدى مورجان فريمان سعادته البالغة من حفاوة الترحيب به فى الأقصر، ووجه رسالة لجميع السائحين بالعالم أجمع لزيارة مدينة السحر والجمال، والاستمتاع بالحضارة والتاريخ الفرعونى العظيم.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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