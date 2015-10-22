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أحمد زكى بدر رداً على منتقديه: "لن أتغير وسيدنا محمد اختلفوا عليه"

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أحمد زكى بدر رداً على منتقديه: "لن أتغير وسيدنا محمد اختلفوا عليه" أحمد زكى بدر رداً على منتقديه: "لن أتغير وسيدنا محمد اختلفوا عليه"
قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، رداً على منتقديه بسبب سياسته وأسلوب تعامله فى إدارة الأمور خلال تقلده مناصب وزارية: "سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا أقارن نفسى به اختلف الناس حوله ومنهم من وجه له تهم الكذب.. وكلما كثر عدد المؤيدين ارتفعت حدة هجوم المعارضين القلة الذين يسعون لتأكيد رأيهم".

ونفى "بدر" خلال حواره ببرنامج "معكم " الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى عبر فضائية "cbc"، أن يكون تعدى على أحد بالضرب والسب داخل الوزارة، وتابع: "هتيلى وأحد يقول كدا.. لكن أنا بواجه المخالف بفعلته ولا أتردد أن أقول له أنت سارق أو مزور، كون القانون ينص على هذه الكلمة.. أنا شخصية لا تتغير ولن أطبطب ولا أدلع"، مشدداً على أنه لن يتنازل عن واجبه مقابل البقاء فى منصبه.

وشدد على أنه لم يسعى لأى منصب وزارى مطلقاً وهو سر ما جعله يعمل بقلب "مرتاح" حسب تعبيره، وذكر بدر: "فى كل مكان عملت به كنت بعمل اللى على ولا أنظر لأى منصب.. واللى شايف أنى لا أصلح لهذه المرحلة يشتكينى".

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