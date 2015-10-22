بوتين: الأسد على استعداد لاجراء حوار مع المعارضة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرئيس السوري بشار الأسد مستعد لإجراء حوار مع المعارضة .

وقال بوتين في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم ” اليوم الخميس – إنه يتعين على القيادة السورية أن تجري اتصالات مع قوى المعارضة المستعدة للحوار, مضيفا أن الأسد “مستعد لهذا الحوار”.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن المشاكل السياسية الداخلية هي أيضا جزء من أسباب الأزمة السورية وليس المتشددين فحسب..مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العمليات العسكرية التي تشنها بلاده في سوريا ستساعد دمشق على تهيئة الظروف لحل سياسي.

وشدد على أن التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وروسيا في ضرب داعش في سوريا قد بدأ فعلا، معلنا عن اقتراب توسيع دائرة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين موسكو والغرب.

وطالب بوتين القوات السورية الحكومية والقوات الكردية الاتحاد لمحاربة الإرهاب, مضيفا أن سوريا ستحتاج إلى دعم سياسي وإنساني كبير لتجاوز ما خلفته الحرب هناك.