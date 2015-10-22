ميسي يرد على أنباء رغبته بالرحيل عن برشلونة.. ويؤكد: لا أتنافس مع رونالدو

هذا هو فريق أحلام واحد من أهم لاعبي مصر عبر تاريخها. العميد الذي سجل مع المنتخب 72 هدفا رسميا. 83 هدفا إجمالا. الرجل الذي تعملق في كأس العالم 1990. وكان علما في الأهلي وبعدها الزمالك.

حسام حسن يقدم عبر FilGoal.com اختياراته لفريق أحلامه الذي يتشكل من 11 لاعبا يراهم الأعظم في تاريخ الفراعنة.

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لكن قبل ذلك فلتتعرف على اختيارات العميد حسام حسن:

أخذ حسام حسن وقتا طويلا يفكر. لم يكن الأمر سهلا.

في حراسة المرمى فكر مليا. ثم في النهاية اختار حسام حسن حامي عرين فريقه، مفصحا "سأفضل أحمد شوبير على عصام الحضري".

الدفاع

وأوضح "شوبير لعب كأس عالم وهذا يمنحه الأفضلية بالنسبة لي".

في الدفاع كانت الأمور صعبة كذلك. هل ربيع ياسين؟ أحمد رمزي؟ من يلعب.

مع مرور الوقت اختار "سأختار طبعا إبراهيم حسن. ربيع ياسين. أحمد رمزي على أن يلعب ربيع كقلب دفاع كما حدث في المونديال".

ثم استدرك "ومن أخر؟".

وترك حسام حسن مكانا شاغرا في الدفاع، على أن يعود إليه لاحقا.

في الوسط اختار حسام حسن "هاني رمزي الذي زاملته في الأهلي والمنتخب وخلال كأس العالم وفي سويسرا".

ثم قرر حسام حسن أن يضم هاني رمزي لخط الدفاع عوضا عن اختياره في الوسط.

الوسط والهجوم

في الوسط اختار مجدي عبد الغني، وعقب ضاحكا "رغم أنه (هرانا) بموضوع هدف كأس العالم".

معه اختار أحمد الكأس الذي انتقاه من دون تفكير. وكان الوحيد الذي اختاره بدون تفكير.

وأضاف "معه محمد صلاح نجم روما".

ثم أضاف "وهناك الرائع طاهر أبو زيد. كنت أعشقه فعلا كلاعب في الأهلي".

عاد حسام حسن وأردف "لو هناك مكان أيضا في الوسط سأضم أسامة عرابي".

سأل FilGoal.com حسام عن اسمين. الأول حازم إمام، فأجاب "طبعا".

وعن أبو تريكة رد "هو يستحق التواجد بلا شك في هذا الفريق. بلا شك فنيا يستحق رغم اختلافي معه في أمور أخرى لا تخص كرة القدم".

فريق حسام حسن:

المرمى: أحمد شوبير

الدفاع: إبراهيم حسن – هاني رمزي – ربيع ياسين – أحمد رمزي

الوسط: مجدي عبد الغني – أسامة عرابي – أحمد الكأس – محمد صلاح

الهجوم: طاهر أبو زيد

اختيارات مضافة: حازم إمام - أبو تريكة

محاور FilGoal.com كان يتعامل مع حسام حسن على أنه بالتأكيد داخل هذا الفريق.

وعقب العميد باسما "أنا لم أختر نفسي. أنت من اختارني".