رامسي يغيب 3 أسابيع عن أرسنال بسبب إصابة في الركبة

(إفي): يغيب لاعب وسط فريق أرسنال ومنتخب ويلز آرون رامسي ثلاثة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع بايرن ميونيخ الثلاثاء الماضي في دوري الأبطال الأوروبي.

واضطر رامسي لمغادرة أرضية الملعب مصابا من مباراة أرسنال وبايرن ميونخ التي انتهت بالفوز لصالح المدفعجية 2-0 في ثالث جولات دور المجموعات من المسابقة.

وذكر النادي اللندني في بيان له اليوم الخميس أن اللاعب أجرى الفحوصات اليوم والتي أظهرت مدى الإصابة مما سيؤدي لغيابه ثلاثة أسابيع على الأقل.

وقال المدرب الفرنسي أرسين فينجر:"أعتقد أنه سيبتعد حتى فترة التوقف المقبلة للمنتخبات. آخر مباراة لويلز، لقد خسروا جاريث بيل وهو"، في تصريحات أوردها موقع النادي.

كما كشف فينجر أن حارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا لم يتعاف بعد بشكل كامل من إصابته ولن يكون جاهزا للقاء إيفرتون المقبل في البريميرليج بملعب الإمارات.